شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك جديد من الزمالك فى ملف تجديد عقد عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

تواصل مسئولو نادى الزمالك مع عبد الله السعيد،للاتفاق على موعد جلسة تجديد عقده مع القلعة البيضاء الذى ينتهى أخر الموسم، خاصة أن هذا الملف،لا يقل اهتماماً لدى إدارة القلعة البيضاء عن تجديد عقد زيزو الذى شهد شداً وحذباً خلال الساعات الماضية.

وكان عبد الله السعيد قد طلب من إدارة نادى الزمالك تأجيل ملف تجديد عقده مع القلعة البيضاء،حيث أكد لهم أنه ليس متعجلاً فى هذه الخطوة لحين الانتهاء من الأولويات لدى لجنة التخطيط بالنادى وهو الأمر الذى تفهمه المسئولون.

وفتحت لجنة التخطيط خط مفاوضات مع عبد الله السعيد منذ ما يقرب من 3 أسابيع، وأبدى اللاعب ترحيبه بتجديد تعاقده، حيث جاء الاتفاق على تجديد العقد لمدة موسمين، على أن يكون تفعيل الموسم الثانى متوقف على موافقة الطرفين بسبب كبر سن اللاعب.

ويرغب عبد الله السعيد فى تقاضى 25 مليون جنيه فى الموسم الواحد، كما تنوي لجنة التخطيط بنادى الزمالك فى تأمين اللاعب بعقد يمتد لموسمين، على أن يكون الموسم الثانى اختياريا للاعب والنادى، بحيث يتم تفعيله بموافقة الطرفين، خاصة فى ظل تقدم اللاعب فى العمر، ووجود إمكانية بعدم القدرة على العطاء فى الموسم الثانى.