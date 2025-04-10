شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يغلق صفحة الكونفدرالية من أجل حرس الحدود بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسير، صفحة مباراة الكونفدرالية ،والتى واجه فيها الفريق ستيلينبوش الجنوب أفريقى فى إياب ربع النهائى من أجل الاستعداد لمواجهة حرس الحدود ببطولة الدورى.

ويلتقى الزمالك مع حرس الحدود الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

من ناحية أخرى يواصل التونسي أحمد الجفالى جناح الزمالك برنامجه التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي في القلعة البيضاء للتعافى من إصابة "مزق" العضلة الخلفية التى تعرض لها ومنعته من المشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة الماضية.

ويفصل الجفالى 3 أسابيع عن العودة إلى تدريبات الزمالك والتعافى من الإصابة خاصة أن اللاعب،يسير بانتظام في البرنامج التأهيلي،تحت إشراف الجهاز الطبي وبات قريباً من الانتظام فى تدريبات القلعة البيضاء.