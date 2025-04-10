شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه الاتحاد السكندرى اليوم في دورى nile بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلى في السابعة مساء اليوم الخميس، فريق الاتحاد السكندرى على استاد هيئة قناة السويس، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الصراع على الهبوط فى دورى nile.

يدخل الإسماعيلى المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الماضية بالدورى، فيما يدخل الاتحاد اللقاء بمعنويات ضعيفة بعد الخسارة من الجونة بهدفين نظيفين في نفس الجولة.

وعمل تامر مصطفى المدير الفني لفريق الإسماعيلى، خلال الأيام الماضية على تحفيز اللاعبين من أجل القتال على كل نقطة في مباريات الدورى لتحسين وضع الفريق في الجدول والابتعاد عن مراكز الهبوط لدورى المحترفين في الموسم المقبل.

ويعول تامر مصطفى على الكثير من اللاعبين العائدين لتشكيل الدراويش بعد غياب ويأتي في مقدمتهم الفلسطيني خالد النبريصى وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى، ويفقد خدمات محمد نصر للإيقاف بالإضافة إلى أحمد الشيخ ومحمد حسن للإصابة.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز السادس في مجموعة الصراع على الهروب من الهبوط برصيد 17 نقطة، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

ويسعى مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، إعادة الفريق لسكة الانتصارات وتجميع النقاط والتقدم في جدول الترتيب بعد تعرض الفريق لسقوط خلال الفترة الأخيرة أدت إلى رحيل طلعت يوسف، وطالب عبد العاطى اللاعبين بضرورة القتال على الفوز وتحقيق النقاط الثلاثة.