شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى لا يعرف الهزيمة أمام الإسماعيلى وتامر مصطفى قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، رقما مميزا في مواجهاته أمام الإسماعيلى، قبل المواجهة التي ستجمعهما غدا الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الصراع على الهبوط بدورى nile.

عقدة الإسماعيلى

ويمثل مجدى عبد العاطى عقدة لفريق الإسماعيلى، حيث فشل الإسماعيلى في تحقيق أي فوز يدربه مجدى عبد العاطى في 6 مواجهات سابقة، حيث واجه مجدى عبد العاطى من قبل 6 مواجهات خلال تدريبه 3 أندية "أسوان وفاركو وزد" فاز في 4 لقاءات وتعادل مرتين ولم يتذوق أي هزيمة، سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

كما يتفوق مجدى عبد العاطى على تامر مصطفى قبل مواجهة الخميس، حيث تواجها الثنائى في مباراتين من قبل فاز مجدى مرة وتعادلا في المباراة الثانية، المباراة الأولى عندما قاد مجدى عبد العاطى فريق فاركو أمام المقاصة الذى كان يدربه تامر مصطفى وانتهت بفوز فاركو بهدفين نظيفين، والمباراة الثانى انتهت بالتعادل السلبى بين زد "مجدى عبد العاطى" ومودرن فيوتشر "تامر مصطفى".

وتعد مباراة الخميس رقم 120 بين الإسماعيلى والاتحاد فى بطولة الدورى المكتملة، حيث فاز الإسماعيلى فى 56 مباراة مقابل 33 فوزا للاتحاد السكندرى، وحسم التعادل 30 مباراة منها 8 لقاءات سلبية.

سجل لاعبو الإسماعيلى 187 هدفا، مقابل 124 هدفا للاتحاد، وحافظ الدراويش على نظافة شباكه فى 43 لقاء مقابل 29 للاتحاد، ويعد أكبر فوز للدراويش كان 5 /0 وتكرر 3 مرات فى مواسم "93/94، 2006/2007، 2015/2016". بينما جاء أكبر فوز لزعيم الثغر 4/1 فى موسم 2002/ 2003.