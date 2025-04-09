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فوز ناشئى اليد علي تركيا في بطولة البحر الأبيض المتوسط

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فوز ناشئى اليد علي تركيا في بطولة البحر الأبيض المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 09 أبريل 2025 10:09 م

 

وكان خسر منتخب ناشئين اليد أمام نظيره الإسباني في أول مواجهاته قبل الفوز علي رومانيا أمس 24-15.

 

وصلت صباح الأحد بعثة منتخبنا الوطني المصرى للناشئين مواليد 2008 تونس لخوض منافسات بطولة البحر المتوسط.

 

وتضم قائمة لاعبى الفريق الوطنى: عبد الملك محمود - ياسين خالد - منصور عامر - زياد مصطفى - محمد رامي - مؤمن ريحان - ياسين أحمد - عبد الرحمن بكر - ياسين سعد - حمزة سامي - ياسين تامر - يحيى هشام - محمود رامي - سيف الله عمرو - مهند علاء - مؤمن النقيب - ويوسف عمر.

 

بينما يضم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني المصرى: أحمد زقزوق عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا للبعثة - عماد إبراهيم المدير الفني - أحمد خميس المدرب المساعد -  محي صلاح المشرف على تدريب حراس مرمى منتخبات الشباب والناشئين -  توفيق المتولى المدير الاداري -  عصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي.

 

ويلعب منتخبنا الوطني المصرى بالمجموعة الأولى ببطولة البحر المتوسط والتى تضم: منتخب مصر الوطنى - منتخب اسبانيا - منتخب رومانيا - منتخب تركيا - منتخب صربيا.

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