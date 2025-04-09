شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ناشئى اليد علي تركيا في بطولة البحر الأبيض المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد الأربعاء، 09 أبريل 2025 10:09 م

وكان خسر منتخب ناشئين اليد أمام نظيره الإسباني في أول مواجهاته قبل الفوز علي رومانيا أمس 24-15. وصلت صباح الأحد بعثة منتخبنا الوطني المصرى للناشئين مواليد 2008 تونس لخوض منافسات بطولة البحر المتوسط. وتضم قائمة لاعبى الفريق الوطنى: عبد الملك محمود - ياسين خالد - منصور عامر - زياد مصطفى - محمد رامي - مؤمن ريحان - ياسين أحمد - عبد الرحمن بكر - ياسين سعد - حمزة سامي - ياسين تامر - يحيى هشام - محمود رامي - سيف الله عمرو - مهند علاء - مؤمن النقيب - ويوسف عمر. بينما يضم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني المصرى: أحمد زقزوق عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا للبعثة - عماد إبراهيم المدير الفني - أحمد خميس المدرب المساعد - محي صلاح المشرف على تدريب حراس مرمى منتخبات الشباب والناشئين - توفيق المتولى المدير الاداري - عصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي. ويلعب منتخبنا الوطني المصرى بالمجموعة الأولى ببطولة البحر المتوسط والتى تضم: منتخب مصر الوطنى - منتخب اسبانيا - منتخب رومانيا - منتخب تركيا - منتخب صربيا.

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