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الزمالك يضرب موعدا مع الأنابيب الكيني في نصف نهائى أفريقيا لسيدات الطائرة

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الزمالك يضرب موعدا مع الأنابيب الكيني في نصف نهائى أفريقيا لسيدات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 09 أبريل 2025 10:07 م

ضرب فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك موعدا مع الأنابيب الكيني بعد غدا الجمعة في إطار نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية التى تقام فى نيجيريا خلال الفترة من 1 و حتى 14 إبريل الجارى ، بعد الفوز علي البنك التجاري الكيني بنتيجة. 3-1 .

تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلي ربع النهائي بالفوز علي بطل ساحل العاج بنتيجة 3-0 في دور ال 16 .

و إستطاع الزمالك تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز فى جميع مبارياته ، حيث فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك على ستارز البتسواني بنتيجة 3-0 ، في ختام مواجهاته بالدور التمهيدى .

ونجح الزمالك فى الفوز على السجون الكيني 3-0 بضربة البداية، قبل الفوز على بطل نيجيريا السبت.

وتضم قائمة سيدات الزمالك كلا من: "مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقوي مدحت، وبسنت محمد".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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