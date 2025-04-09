شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضرب موعدا مع الأنابيب الكيني في نصف نهائى أفريقيا لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

ضرب فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك موعدا مع الأنابيب الكيني بعد غدا الجمعة في إطار نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية التى تقام فى نيجيريا خلال الفترة من 1 و حتى 14 إبريل الجارى ، بعد الفوز علي البنك التجاري الكيني بنتيجة. 3-1 .

تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلي ربع النهائي بالفوز علي بطل ساحل العاج بنتيجة 3-0 في دور ال 16 .

و إستطاع الزمالك تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز فى جميع مبارياته ، حيث فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك على ستارز البتسواني بنتيجة 3-0 ، في ختام مواجهاته بالدور التمهيدى .

ونجح الزمالك فى الفوز على السجون الكيني 3-0 بضربة البداية، قبل الفوز على بطل نيجيريا السبت.

وتضم قائمة سيدات الزمالك كلا من: "مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقوي مدحت، وبسنت محمد".