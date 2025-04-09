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الزمالك يهزم البنك التجاري الكيني و يتأهل إلي نصف نهائى أفريقيا لسيدات الطائرة

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الزمالك يهزم البنك التجاري الكيني و يتأهل إلي نصف نهائى أفريقيا لسيدات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 09 أبريل 2025 10:00 م

فاز  فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك  علي نظيره البنك التجاري الكيني بنتيجة  3-1 فى إطار ربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية التى تقام فى نيجيريا خلال الفترة من 1 و حتى 14 إبريل الجارى ، ليتأهل إلي نصف نهائي المنافسة .

تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلي ربع النهائي بالفوز علي بطل ساحل العاج بنتيجة 3-0 في دور ال 16 .

و إستطاع الزمالك تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز فى جميع مبارياته ، حيث فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك على ستارز البتسواني بنتيجة 3-0 ، في ختام مواجهاته بالدور التمهيدى .

ونجح الزمالك فى الفوز على السجون الكيني 3-0 بضربة البداية، قبل الفوز على بطل نيجيريا السبت.

وتضم قائمة سيدات الزمالك كلا من: "مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقوي مدحت، وبسنت محمد".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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