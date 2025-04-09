شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين مواليد 2009 يبدأ معسكره الجديد يوم 13 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 معسكره الإعدادي الجديد يوم السبت 13 أبريل الجاري، تحت قيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، وذلك في إطار خطة الإعداد طويلة المدى التي وضعها الاتحاد المصري لكرة القدم لتجهيز الجيل الجديد من اللاعبين للمشاركات القارية والدولية المقبلة.

ووافق حسين عبد اللطيف، المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 16 سنة، على إقامة معسكر تحضيري للفريق خلال الفترة من 13 إلى 19 أبريل الجاري، وذلك في إطار خطة الإعداد المستمرة لاكتشاف المواهب وتجهيز اللاعبين للاستحقاقات المقبلة.

ويشهد المعسكر مشاركة منتخب الناشئين في بطولة زد الدولية للناشئين، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 16 إلى 19 أبريل، بمشاركة ستة أندية عربية وأوروبية وأفريقية، لفئة مواليد 2008.

ويأتي هذا المعسكر ضمن سلسلة من التجمعات الفنية والبدنية التي تهدف إلى اكتشاف أفضل العناصر في هذه المرحلة العمرية، والعمل على صقل مهاراتهم وتكوين منتخب قوي يمثل مصر مستقبلًا على مختلف المستويات.

ومن المقرر أن يشمل المعسكر تدريبات بدنية وفنية، إلى جانب مباريات ودية داخلية لاختبار مستوى اللاعبين، وتقييم جاهزيتهم الفنية والنفسية.