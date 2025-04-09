شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى خالد يقود باريس سان جيرمان لنهائي كأس فرنسا بعد تألقه أمام شامبيري والان مع تفاصيل الخبر

تأهل فريق باريس سان جيرمان لكرة اليد إلى نهائي كأس فرنسا 2025، بعد فوزه الكبير على فريق شامبيري سافوي بنتيجة 39-27، في مباراة تألق فيها النجم المصري يحيى خالد، وقاد فريقه للفوز بفارق 12 هدفا.

وواصل يحيى خالد تألقه في البطولة، حيث سجل 6 أهداف خلال المباراة، مؤكداً على قيمته الكبيرة في صفوف الفريق الباريسي.

وقد أذيعت المباراة عبر قناة "أون سبورت" التي تنقل منافسات كأس فرنسا لكرة اليد بشكل حصري، ضمن تغطيتها المميزة للبطولة برعاية الشركة المتحدة للرياضة، في إطار دعمها للاعبين المصريين المحترفين في الخارج، وإتاحة الفرصة للجماهير المصرية والعربية للاستمتاع بتألق نجومها.

ومن المنتظر أن يلتقي باريس سان جيرمان في النهائي مع فريق مونبلييه، الذي يضم النجم المصري أحمد هشام "دودو"، بعد فوزه على فريق ليموج بنتيجة 31-25، في مباراة شهدت مشاركة المصري سيف الدرع ضمن صفوف ليموج.

ويقام النهائي يوم 18 مايو المقبل على صالة "بيرسي الكبرى" بالعاصمة الفرنسية باريس، في مواجهة مصرية خالصة تجمع بين يحيى خالد وأحمد هشام دودو في صراع مثير على اللقب الفرنسي.