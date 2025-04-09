شكرا لقرائتكم خبر عن بدر حامد: لا نعلم سبب قيام العمال بازالة صورة زيزو من ملاعب الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، علي ما حدث اليوم، الاربعاء، بقيام أحد عمال النادي ومعه أحد المشجعين بإزالة صورة أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروي الأول من ملاعب الناشئين.

أوضح بدر حامد فى تصريحاته لليوم السابع، أن قيام العمال بهذا الأمر هو تصرف فردي، ولم يصدر اي قرار من قطاع الناشئين او مجلس الإدارة بإزالة صورة اللاعب بعد أنباء توقيعه للنادي الأهلي.

تابع رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، أن اللواء حسن موسي المدير التنفيذي قرر تحويل العامل والمشجع للتحقيق للوقوف علي أسباب هذا التصرف.