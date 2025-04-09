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دهب تحتضن بطولة "Winds of Sinai" بمشاركة أبطال العالم في الكايت سيرف

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  • دهب تحتضن بطولة "Winds of Sinai" بمشاركة أبطال العالم في الكايت سيرف 2/3
  • دهب تحتضن بطولة "Winds of Sinai" بمشاركة أبطال العالم في الكايت سيرف 3/3

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القاهرة - سامية سيد - يستعد عشاق التزلج الشراعي "الكايت سيرف"، لمتابعة وخوض منافسات بطولة Winds of Sinai 2025، والتي تقام في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 30 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل. 

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة، بمدينة دهب، حث سيتنافس أفضل مواهب الكايت سيرف في العالم، والذين حرصوا على المشاركة من أجل الاستمتاع بالأجواء الاستثنائية في مصر، وحصد لقب البطولة

وستكون منافسات البطولة متاحة للجمهور الراغب في متابعتها والاستمتاع بالأجواء والمناظر الطبيعية الخلابة التي تمتلكها مدينة دهب وسيناء، خلال أيام البطولة العالمية.

وتعد بطولة Winds of Sinai 2025، هي الحدث الأكبر في رياضة الكايت سيرف في مصر، و وتم تأسيسه من أجل الجمع أفضل الرياضيين من كل أنحاء العالم، و الاحتفال برياضة الكايت سيرف في واحدة من أروع الأماكن في العالم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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