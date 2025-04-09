شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع بالأندية مايو القادم لمناقشة تصور المسابقات للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والتنظيم في بطولات الكرة المصرية، تفويض هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد، بدعوة أندية القسمين الأول والثاني لاجتماع يُعقد خلال الشهر القادم.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعه الدوري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة الإثنين الماضي، وناقش خلاله عددًا من الملفات المهمة، واتخذ عدد من القرارات الهامة.

يأتي هذا الاجتماع لمناقشة تصور المسابقات وتنظيمها للموسم القادم، في ظل الحاجة الملحة لتحسين الإجراءات والمنافسة الرياضية على مستوى الأندية.

ويهدف الاجتماع إلى استعراض التجارب السابقة وتقييم نظم المسابقات الحالية، مع مناقشة سبل إدخال تحسينات وتطوير بنية البطولات بما يتماشى مع المتطلبات الفنية والتنظيمية الحديثة.

وأكد الاتحاد على أهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية في العملية، لضمان توافق الأفكار واتخاذ القرارات المشتركة التي تصب في مصلحة كرة القدم المصرية.

الخطوة تأتي في إطار جهوده المستمرة لتعزيز العلاقات مع الأندية وتحقيق مصالحها المشتركة، إذ يمثل التواصل المباشر مع مسؤولي الأندية أداة أساسية لرصد التحديات وتحليل التجارب، ما يسهم في وضع تصور شامل للتحديات والفرص في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع بحث عدة محاور رئيسية تتعلق بتوقيت المباريات، والتنسيق مع الجهات المختصة، فضلًا عن تدابير العمل الجماعي التي تعزز مستوى المنافسة والتطور الفني للأندية. وستكون نتائج هذا الاجتماع مؤشرًا واضحًا على توجه الاتحاد في استراتيجياته القادمة وتعزيز دوره في دعم وتطوير كرة القدم على الصعيد الوطني.