شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يتعادل مع السكة الحديد "سلبيا" فى الجولة الـ29 لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا الترسانة والسكة الحديد مودرن سلبيا ضمن فاعليات الجولة التاسعة والعشرين من دورى المحترفين في لقاء فقير فنيا من الفريقين ، ليرتفع رصيد الشواكيش إلى 39 نقطة فى المركز التاسع ، بينما رفع السكة الحديد رصيده إلى 42 نقطة فى المركز السابع بجدول الترتيب .

حاول لاعبو الترسانة أثناء المباراة إحراز هدف التقدم دون جدوى بسبب الرعونة الشديدة من الجانب الهجومى للفريق ، في المقابل اعتمد السكة الحديد على الهجمات المرتدة والتي أدت لبعض الفرص الخطيرة عن طريق محمود عبد العاطى الذى أضاع فرص خطيرة والأفريقى جون أفيرى .

كانت نتائج اليوم الأول للجولة التاسعة والعشرين أسفرت عن تحقيق ديروط فوز غالى خارج ملعبه على منتخب السويس بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز قبل الأخير للمسابقة ، بينما يتجمد رصيد أصحاب الأرض عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر ويستمر في معاناته للبقاء بالمسابقة .

في الوقت نفسه تعادل سبورتنج مع طنطا سلبيا ليرتفع رصيد الأول إلى 22 نقطة في المركز الأخير ، بينما رفع أبناء السيد البدوى رصيدهم إلى 30 نقطة في المركز الخامس عشر ، كما استعاد الداخلية ذاكرة الإنتصارات من جديد بالفوز على لافيينا بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 33 نقطة ، كما تعادل بترول أسيوط مع راية بهدف ليقتسم الفريقان نقاط المباراة .