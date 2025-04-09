شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل أورلاندو بيرتس الجنوب أفريقى للدور نصف النهائي من دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على مولودية الجزائرى بهدف مقابل للاشئ في مجموع المباراتين ليضرب موعدا مع بيراميدز في نصف النهائي .

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو

ومن المقرر أن يستضيف أورلاندو نظيره بيراميدز في لقاء الذهاب بالدور نصف النهائي أحد يومي 18 أو 19 أبريل الجارى، بينما يلتقى الفريقان بالقاهرة أحد يومي 25 أو 26 من الشهر نفسه .

كان بيراميدز تأهل للمرة الأولى في تاريخه للدور نصف النهائي من دورى أبطال أفريقيا بعدما تخطى عقبة الجيش الملكى المغربى بمجموعة المباراتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة .