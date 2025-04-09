شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يتسلح بأرقام مميزة قبل ضربة البداية في دورة الترقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل فريق مسار FC، أحد أبرز الفرق المرشحة للصعود إلى دوري المحترفين، مشواره في دورة الترقي الجمعة، حين يواجه فريق النصر للتعدين في افتتاح مباريات المجموعة التي تضم نخبة من الفرق المتأهلة من دوري القسم الثاني "ب".

وجاء تأهل مسار إلى دورة الترقي بعد تصدره مجموعته في دوري القسم الثاني "ب"، محققًا أعلى عدد نقاط مقارنة بجميع الفرق التي تأهلت من المجموعات الست، مما يجعله مرشحًا بارزًا للمنافسة على بطاقات الصعود.

وتضم مجموعة مسار في دورة الترقي فرق: المدينة المنورة، النصر للتعدين، أسمنت أسيوط، مصر المقاصة، والأقصر، في مجموعة قوية تضم 6 فرق تتصارع على حلم الصعود.

ويُذكر أن اتحاد الكرة قد اعتمد نظامًا جديدًا للترقي، تم فيه دمج المجموعات الثلاث الأولى مع الثانية، والثالثة مع الرابعة، والخامسة مع السادسة، لتكوين 3 مجموعات نهائية تضم كل منها 6 فرق، يتأهل منها الأفضل إلى دوري المحترفين.

وتُعد مشاركة مسار في هذه المرحلة من البطولة استمرارًا لمسيرته الصاعدة منذ استحواذ مجموعة رجل الأعمال محمد منصور على النادي، حيث أعاد إطلاقه تحت المسمى الجديد "مسار FC"، بهدف بناء كيان احترافي يسعى للوصول إلى دوري الأضواء والشهرة.

وعلى مستوى النادي، حقق فريق السيدات إنجازًا لافتًا بعد تتويجه بلقب كأس مصر في الموسمين الماضيين، بالإضافة إلى الفوز بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي، بينما واصل فريق الرجال نجاحاته بالصعود من القسم الثالث إلى القسم الثاني "ب"، ويتطلع اليوم إلى التواجد في دوري المحترفين لأول مرة في تاريخه.