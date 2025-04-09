شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك وستيلينبوش بكأس الكونفدرالية الافريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولى، خاصة أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين والتي على أثرها ودع الفريق الأبيض بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل سيهلي ندولي لاعب ستيلينبوش هدف فريقه الوحيد فى الدقيقة 79 من عمر المباراة، وضرب بطل جنوب أفريقيا موعداً مع سيمبا التنزانى فى نصف نهائى الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك ضد ستيلينبوش

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي " الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – ناصر ماهر.

بدلاء الزمالك أمام ستيلينبوش

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود بنتايج وصلاح مصدق ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وناصر منسي.

تشكيل ستيلينبوش أمام الزمالك

حراسة المرمى: شاين ستيفنز

الدفاع: كازي إييننانيا - إسماعيل توريه – ثابيو مولويساني - فواز باسادين

الوسط: سيهلي ندولي – أندري دي يونج – جينينو بالاس – ثاتو خيبا

الهجوم: ديفين تيتوس – أشلي كوبيدو.