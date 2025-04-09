الزمالك يضغط وستيلينبوش يحافظ على التعادل السلبى بعد 30 دقيقة

ما زال التعادل السلبي يسيطر على مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي المقامة حالياً على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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محمد يوسف

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