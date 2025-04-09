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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضغط وستيلينبوش يحافظ على التعادل السلبى بعد 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج - تصوير حسن محمدالأربعاء، 09 أبريل 2025 06:39 م
ما زال التعادل السلبي يسيطر على مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي المقامة حالياً على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.تشكيل الزمالك ضد ستيلينبوش
حراسة المرمى : محمد عواد.
خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي " الونش" – عمر جابر.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.
خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – ناصر ماهر.
ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود بنتايج وصلاح مصدق ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وناصر منسي.تشكيل ستيلينبوش أمام الزمالك
حراسة المرمى: شاين ستيفنز
الدفاع: كازي إييننانيا - إسماعيل توريه – ثابيو مولويساني - فواز باسادين
الوسط: سيهلي ندولي – أندري دي يونج – جينينو بالاس – ثاتو خيبا
الهجوم: ديفين تيتوس – أشلي كوبيدو.
ويحتاج الزمالك حامل اللقب الفوز بأي نتيجة من أجل حصد بطاقة التأهل لنصف النهائي ومواجهة سيمبا التنزانى الذى أقصى المصري البورسعيد بركلات الترجيح.
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