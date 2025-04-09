شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو: سنقاتل للوصول إلى نصف نهائي الكونفدرالية أمام ستيلينبوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إنه سيقاتل من أجل الوصول إلى نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،مؤكداً أنهم عازمون على الفوز أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

أضاف بيسيرو خلال تصريحات تلفزيونية:" ستكون مباراة رائعة أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي،ونقاتل للوصول إلى نصف النهائي،ونعمل على تقديم أداء جيد يساعدنا على الفوز والتأهل إلى الدور المقبل".

وقاد البرتغالى جوزيه بيسيرو فريق الزمالك فى 12 مباراة، حقق الفوز فى 5 منها، وتعادل فى 6 مواجهات وتلقى هزيمة واحدة، لتسكن شباكه 10 أهداف ويسجل 19 هدفا "منها 3 أهداف اعتبارية".

ويسعى الزمالك إلى التتويج بالبطولة للمرة الثانية على التوالي بعد حصدها على حساب نهضة بركان في النسخة الأخيرة، وللمرة الثالثة بصورة عامة بعد حصد اللقب في نسخة 2019، وذلك للتساوي مع الأكثر تتويجاً الصفاقسي التونسي بثلاثة ألقاب.

وتأهل الزمالك لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة، برصيد 14 نقطة بعدما خاض 6 لقاءات، فاز في 4، وتعادل في مبارتين، ولم يخسر في أي مباراة.

بينما تأهل ستيلينبوش بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، خلف نهضة بركان متصدر المجموعة برصيد 16 نقطة، الذي أنهى دور المجموعات من دون خسارة.