شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو أصبح X الزمالك.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

قام بعض من جمهور نادى الزمالك المتواجده في مدرجات ستاد القاهرة حاليا بوضع علامة X على القميص الخاص بلاعب الفريق أحمد سيد "زيزو" بالمباراة التي تجمع الفريقين ضمن إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام مجلس إدارة نادي الزمالك بمنح تعليمات بإزالة صورة أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق، من ملاعب الناشئين، والتي كانت متواجدة بجانب صور نجوم الفريق مثل محمود شيكابالا وعبد الله السعيد، كنوع من الحافز للاعبين الناشئين.

وقام عمال نادي الزمالك بإزالة صورة زيزو من ملاعب الناشئين، بعد التأكد من توقيع اللاعب للنادي الأهلي وانتهاء مسيرته داخل القلعة البيضاء.



جماهير الزمالك

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عقد اجتماع مطول بين حسين لبيب رئيس نادى الزمالك وعدد من أعضاء المجلس، وأعضاء لجنة التخطيط من أجل دراسة الموقف بعد التأكد من توقيع أحمد مصطفى زيزو على عقود انضمامه لصفوف النادى الأهلى بنهاية الموسم فى صفقة انتقال حر.

وشهدت الجلسة المطولة بين رئيس النادى وأعضاء لجنة التخطيط، بحث موقف اللاعب بعد توقيعه للمارد الأحمر، وهو ما تسبب فى انقسام حول مصيره، وهل يتم تجميده لنهاية الموسم وعدم استفادة الفريق من خدماته، أو التعامل باحترافية والاستعانة بخدماته حتى آخر يوم فى تعاقده مع القلعة البيضاء.

ويخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالى بيسيرو المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي " الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – ناصر ماهر.

بينما جاء تشكيل فريق ستيلينبوش الجنوب إفريقي كالتالى :

حراسة المرمى: شاين ستيفنز

الدفاع: كازي إييننانيا - إسماعيل توريه – ثابيو مولويساني - فواز باسادين

الوسط: سيهلي ندولي – أندري دي يونج – جينينو بالاس – ثاتو خيبا

الهجوم: ديفين تيتوس – أشلي كوبيدو



