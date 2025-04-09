شكرا لقرائتكم خبر عن دولى يمنح ستيلينبوش التقدم على الزمالك في الدقيقة 79 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم دولى لاعب فريق ستيلينبوش بالهدف الأول بمرمى الزمالك في الدقيقة 79 بالمباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة الدولى ضمن إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالى بيسيرو المباراة بتشكيل يضم كل من : حراسة المرمى : محمد عواد. خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي " الونش" – عمر جابر. خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد. خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – ناصر ماهر. بينما جاء تشكيل فريق ستيلينبوش الجنوب إفريقي كالتالى : حراسة المرمى: شاين ستيفنز الدفاع: كازي إييننانيا - إسماعيل توريه – ثابيو مولويساني - فواز باسادين الوسط: سيهلي ندولي – أندري دي يونج – جينينو بالاس – ثاتو خيبا الهجوم: ديفين تيتوس – أشلي كوبيدو



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