محمد إبراهيم يفوز بعضوية الاتحاد العربي للمواي تاي

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نجح محمد ابراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي في الفوز بعضوية الاتحاد العربي للمواي تاي للدورة الانتخابية 2025-2029 وذلك خلال الانتخابات التي أقيمت اليوم الأربعاء.

وفاز في انتخابات الاتحاد العربي للمواي الإماراتي تاي عبدالله سعيد النيادي رئيسا وفي منصب نائبي الرئيس فاز المغربي إدريس الهلالي والعراقي مصطفى جبار ومريم القبيسي نائب الرئيس عن العنصر النسائي.

فيما ضمت عضوية الاتحاد العربي للمواي تاي محمد إبراهيم ممثلا عن جمهورية مصر العربية والليبي محمد الزروق والفلسطيني شاكر الشروف فلسطين والسوري ساريه الجزائري.

وقدم محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي بالشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر حتى النجاح في عضوية الاتحاد العربي للمواي تاي ضمن توجيهات القيادة السياسية على استمرار تواجد المصريين في مختلف مجالس إدارات الاتحادات العربية والقارية والدولية في مختلف الألعاب حتى تتسق مع ما تشهده الرياضة المصرية من نجاحات على مختلف الأصعدة.

وصادقت الجمعية العمومية للاتحاد العربي على الطلب المقدم من محمد ابراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي للعرض على الجمعية العمومية للاتحاد العربي بشأن إدراج بطولة للناشئين والشباب في اجندة الاتحاد العربي وقد وافق الجمعية العمومية للاتحاد العربي وترشح لتنظيم البطولة كل من مصر والإمارات والأردن.

وحضر الانتخابات التي أقيمت عبر خاصية الزووم من مكتب الاتحاد العربي في أبوظبي سعد السفياني الأمين العام المساعد باتحاد الاتحادات الرياضية العربية والدكتور باسل الشاعر ممثل اتحاد الاتحادات الرياضية العربية وبحضور طارق المهيري الأمين العام للاتحاد العربي للمواي تاي وموسي جبر مساعد الأمين العام للاتحاد العربي للمواي تاي.