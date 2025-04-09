شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التعادل السلبى بين الزمالك وستيلينبوش بعد 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج الأربعاء، 09 أبريل 2025 07:25 م

سيطر التعادل السلبي على مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي المقامة حالياً على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد مرور 60 دقيقة. تشكيل الزمالك ضد ستيلينبوش تشكيل الزمالك ضد ستيلينبوش حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي " الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – ناصر ماهر. بدلاء الزمالك أمام ستيلينبوش بدلاء الزمالك أمام ستيلينبوش ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود بنتايج وصلاح مصدق ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وناصر منسي. تشكيل ستيلينبوش أمام الزمالك تشكيل ستيلينبوش أمام الزمالك حراسة المرمى: شاين ستيفنز الدفاع: كازي إييننانيا - إسماعيل توريه – ثابيو مولويساني - فواز باسادين

الوسط: سيهلي ندولي – أندري دي يونج – جينينو بالاس – ثاتو خيبا

الهجوم: ديفين تيتوس – أشلي كوبيدو. حظوظ الزمالك في التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية حظوظ الزمالك في التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية ويحتاج الزمالك حامل اللقب الفوز بأي نتيجة من أجل حصد بطاقة التأهل لنصف النهائي ومواجهة سيمبا التنزانى الذى أقصى المصري البورسعيد بركلات الترجيح.

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