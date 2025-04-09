شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضرب موعد مع قرطاج التونسي في نصف نهائى أفريقيا لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

ضرب فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى موعدا مع قرطاج التونسي لمواجهته الجمعة المقبلة في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى نيجيريا خلال الفترة من 1و حتى 14 إبريل الجارى .

تأهل الأهلي إلي نصف النهائي بالفوز علي السجون الكيني 3-1، بينما فاز قرطاج التونسي علي ليتو الكاميروني بنتيجة 3-0 .

واستطاع فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التأهل إلي ربع النهائي بالفوز علي بطل نيجيريا بنتيجة 3-0 أمس الثلاثاء.

ونجح فريق الأهلى فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول ، حيث على نظيره البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-2، في إطار ختام مواجهاته بالدور التمهيدى .

وإستطاع الأهلي تحقيق الفوز على سوكوسيم السنغالي في أولى مواجهاته بالبطولة بنتيجة 3-0 قبل الفوز علي بطل الكونغو السبت.

تضم قائمة لاعبات الأهلى كلا من: دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت -آية حمدي الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة -تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي -ندى وليد – نهال جمال.