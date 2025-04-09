شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة للاعبي منتخب الناشئين عن المنشطات قبل مواجهة أنجولا بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت لجنة مكافحة المنشطات بالاتحاد المغربي لكرة القدم بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي "كاف"، على تنظيم ندوة للاعبي منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا على هامش مشاركته في بطولة أمم إفريقيا للناشئين.

وتضمنت الندوة التعريف ببعض البنود الجديدة الخاصة بالمنشطات من أجل توعية اللاعبين نظرُا لمشاركتهم في البطولات الرسمية سواءً مع المنتخبات أو الأندية.

وأشرف الدكتور عمرو طه طبيب منتخب مصر تحت 17 سنة والدكتور محمد الششتاوي المسؤول عن العلاج الطبيعي على الندوة والحديث مع اللاعبين.

في سياق متصل، واصل المنتخب الوطني تدريباته القوية استعدادًا لمواجهة أنجولا يوم السبت المقبل، في الملحق الذي يحدد المنتخب المتأهل لكأس العالم للناشئين.

يتولى تدريب المنتخب ، أحمد الكاس، النجم السابق للمنتخب المصري، الذي حمل ألوان "الفراعنة" بين عامي 1987 و1997 وسجل 25 هدفا دوليا.

وحقق، أحمد الكاس، نجاحا في تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، بفضل منظومة دفاعية صلبة ومنظمة تحت الضغط، إلى جانب قدرة المنتخب المصري على البناء الهجومي من وسط الملعب، مما يمنحه عدة خيارات تكتيكية في الثلث الأخير من الملعب.

وتعد كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، هي بوابة الفراعنة للوصول إلى مونديال الناشئين، حيث يصعد 10 منتخبات من المسابقة إلى كأس العالم.