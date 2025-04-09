شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مواعيد منح التراخيص لأندية القسم الأول ودوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد منح التراخيص لأندية القسم الأول ودوري المحترفين، حيث تبدأ إجراءات الحصول على التراخيص يوم 15 مايو المقبل، على أن يتم إعلان القرارات النهائية بشأن التراخيص المحلية، يوم 29 يونيو.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعه الدوري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة الإثنين الماضي الموافق 7 أبريل، وناقش خلاله عددًا من الملفات المهمة، واتخذ عدد من القرارات الهامة.

وتقرر إرسال الدعوة للأندية عبر منصة التراخيص، للتقديم على رخصة الأندية المحترفة المحلية يوم 15 مايو، ويستمر تقديم المستندات والبيانات اللازمة للحصول على رخصة الأندية المحترفة المحلية حتى يوم 10 يونيو.

وتتم عملية مراجعة المستندات وعقد الاجتماعات لمنح التراخيص من عدمه عن طريق لجنة التراخيص بدءًا من 11 يونيو وحتى 18 يونيو، بينما يُفتح الباب للتقدم باستئناف عبر المنصة في حالة رفض طلب الرخصة، في الفترة من 20 يونيو وحتى 25 يونيو، على أن يتم البت في الاستئنافات المقدمة من الأندية يوم 26 يونيو.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم القرارات النهائية بشأن التراخيص المحلية، يوم 29 يونيو المقبل.