شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عباس يعد جمهور الزمالك: هناك صفقتين كبيرتين الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى X تغريدة عن الأحداث الأخيرة داخل القلعة البيضاء.

وكتب ممدوح عباس قائلا "إلى جماهير نادي الزمالك العظيم، أعدكم ووعد الحر دين عليه بصفقتين كبيرتين تنسيكم وتنسيني آلام الغدر التي يعاني منها نادي الزمالك وأشكركم".

ومن جانب أخر شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عقد اجتماع مطول بين حسين لبيب رئيس نادى الزمالك وعدد من أعضاء المجلس، وأعضاء لجنة التخطيط من أجل دراسة الموقف بعد التأكد من توقيع أحمد مصطفى زيزو على عقود انضمامه لصفوف النادى الأهلى بنهاية الموسم فى صفقة انتقال حر.

وشهدت الجلسة المطولة بين رئيس النادى وأعضاء لجنة التخطيط، بحث موقف اللاعب بعد توقيعه للمارد الأحمر، وهو ما تسبب فى انقسام حول مصيره، وهل يتم تجميده لنهاية الموسم وعدم استفادة الفريق من خدماته، أو التعامل باحترافية والاستعانة بخدماته حتى آخر يوم فى تعاقده مع القلعة البيضاء.

ومازال مسئولو الزمالك يبحثون موقف اللاعب، كما أن هناك بعض أعضاء من المجلس مازالوا يأملون في التوصل لاتفاق على التجديد مع زيزو، وحينها ستصبح الأولوية للزمالك فى تسجيل العقد وإنهاء تلك الأزمة.