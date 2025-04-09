شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين الزمالك وستيلينبوش بإياب ربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي المقامة حالياً على ستاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالتعادل السلبي، وحال أنتهاء المباراة كاملة بنفس النتيجة وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب، سيتم اللجوء لؤكلات الترجيح.

تشكيل الزمالك ضد ستيلينبوش

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي " الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – ناصر ماهر.

بدلاء الزمالك أمام ستيلينبوش

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود بنتايج وصلاح مصدق ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وناصر منسي.

تشكيل ستيلينبوش أمام الزمالك

حراسة المرمى: شاين ستيفنز

الدفاع: كازي إييننانيا - إسماعيل توريه – ثابيو مولويساني - فواز باسادين

الوسط: سيهلي ندولي – أندري دي يونج – جينينو بالاس – ثاتو خيبا

الهجوم: ديفين تيتوس – أشلي كوبيدو.

حظوظ الزمالك في التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية

ويحتاج الزمالك حامل اللقب الفوز بأي نتيجة من أجل حصد بطاقة التأهل لنصف النهائي ومواجهة سيمبا التنزانى الذى أقصى المصري البورسعيد بركلات الترجيح.