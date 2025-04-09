دورة مونتي كارلو: ألكاراس يعوض بدايته السيئة ويبلغ ثمن النهائي وديوكوفيتش يودع مبكرا

الرياص - اسماء السيد - مونتي كارلو : عوض الاسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثالثا عالميا تأخره بمجموعة ليبلغ الدور ثمن النهائي من دورة مونتي كارلو للماسترز ألف نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على الارجنتيني فرانشيسكو سيروندولو (22) بنتيجة 2 6، 6 0 و6 1 الاربعاء ضمن الدور الثاني، فيما ودع الصربي نوفاك ديوكوفيتش الخامس مبكرا بسقوطه أمام التشيلي أليخاندرو تابيلو (32) 3 6 و4 6.

وكان الظهور الوحيد سابقا للاسباني في دورة مونتي كارلو انتهى بالخسارة امام الاميركي سيباستيان كوردا بعد ثلاث مجموعات في عام 2022.

ويلتقي ألكاراس الذي حقق فوزه الأول على الاطلاق في دورة مونتي كارلو، في الدور المقبل، الألماني دانيال ألتماير (84) الفائز على الفرنسي ريشار غاسكيه 7 5 و5 7 و6 2 الاربعاء.

قال ألكاراس (21 عاما) الذي حقق فوزه الـ 16 مقابل 4 هزائم في العام الحالي مستهلا ايضا مشواره على الملاعب الرملية بطريقة ايجابية "لم أبدأ المباراة بشكل جيد. ارتكبت العديد من الأخطاء، وتركته يلعب في عمق الملعب، ويسيطر على النقاط".

وأضاف "أدركت أنه عليّ تغيير أسلوبي، واللعب بشراسة أكبر، وتقديم أدائي الخاص في كرة المضرب: كرات ساقطة، التوجه نحو الشبكة، والتحلي بحماسة أكبر. كان التغيير الأهم هو إعادة الكرة، حيث حاولت أن أعيد الكرة بشكل أفضل ودفعه بقوة".

ويشارك ألكاراس في دورة مونتي كارلو عقب نتائج متفاوتة في الاراضي الاميركية، حيث بلغ نصف نهائي دورة إنديان ويلز قبل أن يخرج من الدور الثاني في دورة ميامي بخسارته أمام البلجيكي دافيد غوفان (56).

بعدما استهل المباراة بكسر إرسال منافسه بينما كانت النتيجة متعادلة 1 1، خسر ألكاراس أربعة أشواط متتالية ما أتاح لسيروندولو في حسم المجموعة الافتتاحية بسهولة نسبية.

وضرب الإسباني الذي أعفي من خوض الدور الاول، بقوة في المجموعة الثانية حيث عمد الى تضييق الخناق أكثر على منافسه الأرجنتيني من خلال سرعة التحرك والسيطرة على الملعب، ليفوز بستة أشواط متتالية حاسما إياها 6 0.

وفي المجموعة الثالثة والفاصلة، كسر بطل رولان غاروس 2024 إرسال الأرحنتيني ليتقدم 2 1، قبل أن يواصل سيروندولو ارتكاب الهفوات ليتمكن ألكاراس من حسم المباراة بعد ساعة و38 دقيقة.

وداع مبكر

وفي المباراة الثانية، ودع ديوكوفيتش المنافسات مبكرا بخسارته مباراته الافتتاحية امام تابيلو.

ودخل ديوكوفيتش الى البطولة وهو يعاني من عدوى في العين كانت مصدر ازعاج له منذ الدور نصف النهائي لدورة ميامي في أواخر الشهر الماضي، واعترف بأنه لم تكن لديه توقعات "عالية للغاية" لدورة مونتي كارلو.

وهو ما تُرجم بأداء سيئ للصربي وأتاح لتابيلو الذي كان آخر رجل يهزم ديوكوفيتش على ملعب ترابي في دورة روما للماسترز العام الماضي، لانتزاع أفضلية 2 0 في المواجهات المباشرة مع الفائز بـ 24 بطولة كبرى.

وقال ديوكوفيتش بعد المباراة "لقد كان اليوم الأسوأ. كنت آمل ألا يحصل ذلك، لكن الارجحية كانت عالية كي العب بهذا الاداء".

وتابع "كان أداء مروعا. شعور مروع ان ألعب بهذه الطريقة، وأنا آسف لكل الاشخاص الذين شاهدوا ذلك".

ولم يفز ديوكوفيتش الباحث عن لقبه الـ 100 في دورات الـ "أيه تي بي"، بأي لقب منذ فوزه بذهبية دورة الالعاب الاولمبية في باريس العام الماضي.

ويأتي خروج المصنّف الخامس عالميا راهنا بعد عشرة أيام على خسارته نهائي دورة ميامي للالف نقطة.

وقال ديوكوفيتش "كنت أتوقع مني ان اقدم على الاقل اداء جيدا. وليس كما حصل. كان الامر سيئا".

ويلتقي تابيلو في الدور المقبل الفائز بين البلغاري غريغور ديميتروف (18) وفالنتان فاشيرو من إمارة موناكو (256 والمشارك ببطاقة دعوة).