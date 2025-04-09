تعرف علي التفاصيل المالية في صفقة الأهلي مع زيزو

الشارقة - اميمة ياسر - حصل النادي الأهلي على توقيع أحمد سيد "زيزو"، لاعب فريق الزمالك، من أجل الانتقال للقلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ29 عامًا من المقرر أن ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، حيث لم يتوصل اللاعب إلى اتفاق على التجديد، ليصبح متاحًا للتفاوض مع أي نادٍ يرغب في التعاقد معه.

ووفقا لموقع "يلا كورة" قد علم في وقت سابق أن إدارة الأهلي نجحت في التوصل إلى اتفاق مع "زيزو" من أجل الانتقال للفريق بداية من الموسم المقبل في صفقة مجانية.وكشف مصدر من داخل النادي الأهلي كواليس المفاوضات المالية بين النادي واللاعب، حيث قال المصدر في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، إن اللاعب وقع لمدة أربع سنوات.وأضاف المصدر أن "زيزو" سيحصل في الموسم على 30 مليون جنيه مع وضع زيادة سنوية في العقد، وهذا سيجعله ضمن الفئة الأولى في الفريق الأحمر.وأوضح المصدر - الذي فضّل عدم ذكر اسمه - أن شركة الكرة بالنادي الأهلي اتفقت مع "زيزو" على منح مقابل مادي إضافي عن طريق حملات إعلانية.وأشار المصدر، إلى أن "زيزو" سيحصل على جزء من المقابل المادي في الحملة الإعلانية، كما ستحصل الشركة على جزء آخر من جانب الحملة وفقًا للعقد المتفق عليه بين الطرفين.وساهم "زيزو" في الموسم الحالي مع الزمالك بـ16 هدفًا خلال 31 مباراة، حيث سجل 8 أهداف وصنع مثلها.وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة جوزيه بيسيرو قد قرر استبعاد "زيزو" من تدريب الفريق أمس الثلاثاء، إلى جانب استبعاده من قائمة الفريق قبل مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب ربع نهائي مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.