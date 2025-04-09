شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة ستيلينبوش بالكونفدرالية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك، تحديا جديدا عندما يواجه ستيلينبوش الجنوب أفريقى فى السادسة مساء اليوم الاربعاء على ستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات إياب الدور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الإفريقية.



أرقام بيسيرو

أرقام بيسيرو مع الزمالك

وقاد البرتغالى جوزيه بيسيرو فريق الزمالك فى 12 مباراة، حقق الفوز فى 5 منها، وتعادل فى 6 مواجهات وتلقى هزيمة واحدة، لتسكن شباكه 10 أهداف ويسجل 19 هدفا "منها 3 أهداف اعتبارية".

ويسعى الزمالك إلى التتويج بالبطولة للمرة الثانية على التوالي بعد حصدها على حساب نهضة بركان في النسخة الأخيرة، وللمرة الثالثة بصورة عامة بعد حصد اللقب في نسخة 2019، وذلك للتساوي مع الأكثر تتويجاً الصفاقسي التونسي بثلاثة ألقاب.

وتأهل الزمالك لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة، برصيد 14 نقطة بعدما خاض 6 لقاءات، فاز في 4، وتعادل في مبارتين، ولم يخسر في أي مباراة.

بينما تأهل ستيلينبوش بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، خلف نهضة بركان متصدر المجموعة برصيد 16 نقطة، الذي أنهى دور المجموعات من دون خسارة.