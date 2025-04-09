شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة منها مباراة الزمالك وستيلينبوش بالكونفدرالية ، وكذلك المصرى و سيمبا التنزانى ، والشرط الجزائى فى عقد زيزو مع الاهلى ، وتحرك الزمالك لتأمين الونش.

الزمالك يستدرج ستيلينبوش الجنوب أفريقى الليلة بالكونفدرالية

يستدرج فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقى فى السادسة مساء اليوم الاربعاء على ستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات إياب الدور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الإفريقية ، في مواجهة صعبة للفريقين يتطلع الفارس الأبيض للفوز بها لحسم بلوغه نصف نهائي الكونفدرالية علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بالتعادل السلبى في جنوب أفريقيا.

المصري يسعى لحسم التأهل أمام سيمبا التنزاني بربع نهائي الكونفدرالية

يحل النادي المصري في الثالثة عصر اليوم الأربعاء، ضيفاً على نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي يستضيفها ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، حيث يبحث الفريق البورسعيدي عن الخروج بنتيجة إيجابية لحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي.

461 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائى فى عقد زيزو مع الأهلى

وضع مسئولو النادى الأهلى شرطا جزائيا ضخما جدا فى التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك الحالى، ليضمن مسئولو القلعة الحمراء حقوقهم فى العقد الذى تم إبرامه مع زيزو.

بيراميدز: الشيبي عقده مستمر لـ 2028 واللاعب ليس للبيع

أكد مصدر مسئول بنادي بيراميدز، أن عقد محمد الشيبي لاعب الفريق الكروي الأول، ممتد لموسمين بخلاف الموسم المقبل، مشيراً إلى أنه لا يوجد مجال للحديث عن رحيل محمد الشيبي عن بيراميدز.

تحرك جديد من الزمالك لتجديد عقد الونش بعد أنباء مفاوضات الأهلى

تواصل مسئولو نادى الزمالك مع محمود حمدى الونش، لاعب الفريق، ،للاتفاق على عقد جلسة، لإنهاء ملف تجديد عقده مع الزمالك، والذى ينتهى بنهاية الموسم.

الأهلي يبدأ تسويق رضا سليم في الصيف

ينوي مسئولو النادي الأهلي مناقشة فكرة تسويق المغربي رضا سليم لاعب الفريق والذي تم رفع اسمه من قائمة الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد تعرضه للإصابة بقطع في غضروف الركبة وقيد التونسي علي معلول بدلاً منه في قائمة الأهلي ، خاصة مع وجود صعوبة في قيد الجناح المغربي عقب نهاية الموسم الحالي.



أزمة مباراة القمة..التظلمات تعقد أولى جلساتها غدًا لنظر الأوراق

تعقد غدًا لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح، أولى جلساتها لبحث تظلم ناديي الزمالك و بيراميدز على قرارات رابطة الأندية المصرية الأخيرة بشأن أزمة مباراة القمة التى تم الغاؤها بعد انسحاب الأهلى وعدم اقامة المباراة.

