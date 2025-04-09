شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يزيل صورة زيزو من ملاعب الناشئين بعد أنباء توقيعه للأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مجلس إدارة نادي الزمالك بمنح تعليمات بإزالة صورة أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق، من ملاعب الناشئين، والتي كانت متواجدة بجانب صور نجوم الفريق مثل محمود شيكابالا وعبد الله السعيد، كنوع من الحافز للاعبين الناشئين.

وقام عمال نادي الزمالك بإزالة صورة زيزو من ملاعب الناشئين، بعد التأكد من توقيع اللاعب للنادي الأهلي وانتهاء مسيرته داخل القلعة البيضاء.

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عقد اجتماع مطول بين حسين لبيب رئيس نادى الزمالك وعدد من أعضاء المجلس، وأعضاء لجنة التخطيط من أجل دراسة الموقف بعد التأكد من توقيع أحمد مصطفى زيزو على عقود انضمامه لصفوف النادى الأهلى بنهاية الموسم فى صفقة انتقال حر.

وشهدت الجلسة المطولة بين رئيس النادى وأعضاء لجنة التخطيط، بحث موقف اللاعب بعد توقيعه للمارد الأحمر، وهو ما تسبب فى انقسام حول مصيره، وهل يتم تجميده لنهاية الموسم وعدم استفادة الفريق من خدماته، أو التعامل باحترافية والاستعانة بخدماته حتى آخر يوم فى تعاقده مع القلعة البيضاء.