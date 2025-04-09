شكرا لقرائتكم خبر عن فيروز أبو الخير تتأهل لنهائي بطولة العالم للاسكواش تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

تأهلت البطلة المصرية فيروز أبو الخير، إلى المباراة النهائية ببطولة العالم لناشئي الاسكواش تحت 23 سنة، بباكستان، اليوم، الأربعاء، حيث تعد مسابقة جديدة أطلقها الاتحاد الدولي للاسكواش.

وفازت فيروز أبو الخير في مباراة نصف النهائى على الماليزية ايرا أزمان بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط 11-8, 11-9, 7-11, 11-4.

بذلك تلتقي فيروز أبو الخير مع بطلة هونج كونج سن يوك تشان في المباراة النهائية، والتى تأهلت بالفوز على الماليزية زن يينج يي بنتيجة 3-2.

وتقام بطولة العالم للاسكواش تحت 23 سنة فى الفترة من 6 إلى 10 أبريل الجاري، وتقام البطولة في كراتشي عاصمة إقليم السند بباكستان.

وتتكون البعثة المصرية المشاركة في البطولة من كل من: يوسف العبد عضو الاتحاد ورئيس للبعثة، باسم مكرم مدير فني، الدكتور محمد زايد أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: إبراهيم القباني، كريم التركي، فيروز أبو الخير، ملك خفاجي والتي ستلحق بالبعثة في باكستان قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية