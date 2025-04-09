شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد جماهير الزمالك لإستاد القاهرة لمؤزارة الأبيض أمام ستيلينبوش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدء توافد جماهير الزمالك علي استاد القاهرة لمؤازرة الفريق الأبيض أمام نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقى فى المباراة المقرر لها السادسة مساء اليوم الاربعاء على ستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات إياب الدور ربع النهائى بـ كأس الكونفدرالية الإفريقية ، في مواجهة صعبة للفريقين يتطلع الفارس الأبيض للفوز بها لحسم بلوغه نصف نهائي الكونفدرالية علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بالتعادل السلبى في جنوب أفريقيا.

ويتولى الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما إدارة مباراة الليلة، ويعاونه البوركينابي سيدو تياما، والجيبوتي ليبان عبد الرازق أحمد، بينما سيكون الإثيوبي تيودروس ميتيكو حكمًا رابعًا.

وسيتولى الغاني دانيال لاريا مسؤولية تقنية الفيديو، ويعاونه الكيني ستيفن إليزار أونيانجو.

كما تم تعيين الأوغندي يوسف أويي مراقبًا عامًا للمباراة، والإيفواري سونجيفولو يو لمراقبة الحكام، فيما سيتولى الجزائري محمد بلال جندوز مهام المنسق العام للقاء.

ويسعى الزمالك إلى التتويج بالبطولة للمرة الثانية على التوالي بعد حصدها على حساب نهضة بركان في النسخة الأخيرة، وللمرة الثالثة بصورة عامة بعد حصد اللقب في نسخة 2019، وذلك للتساوي مع الأكثر تتويجاً الصفاقسي التونسي بثلاثة ألقاب.

وتأهل الزمالك لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة، برصيد 14 نقطة بعدما خاض 6 لقاءات، فاز في 4، وتعادل في مبارتين، ولم يخسر في أي مباراة.



جماهير الزمالك

بدء توافد جماهير الزمالك لإستاد القاهرة لمؤزارة الأبيض أمام ستيلينبوش بدء توافد جماهير الزمالك لإستاد القاهرة لمؤزارة الأبيض أمام ستيلينبوش



جماهير الزمالك (2)

توافد جماهير الزمالك لإستاد القاهرة لمؤزارة الأبيض أمام ستيلينبوش