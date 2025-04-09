شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم السجون الكيني ويتأهل لنصف نهائى أفريقيا لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى علي نظيره السجون الكيني بنتيجة 3-1 في ربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى نيجيريا خلال الفترة من 1 حتى 14 إبريل الجارى ، ليتأهل إلي نصف النهائي .

و استطاع فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التأهل إلي ربع النهائي بالفوز علي بطل نيجيريا بنتيجة 3-0 أمس الثلاثاء ، و تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول ، حيث فاز على نظيره البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-2، في إطار ختام مواجهاته بالدور التمهيدى و الفوز على سوكوسيم السنغالي في أولى مواجهاته بالبطولة بنتيجة 3-0 قبل الفوز علي بطل الكونغو السبت.

تضم قائمة لاعبات الأهلى كلا من: دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت -آية حمدي الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة -تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي -ندى وليد – نهال جمال.