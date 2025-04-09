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الأهلى يهزم السجون الكيني ويتأهل لنصف نهائى أفريقيا لسيدات الطائرة

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الأهلى يهزم السجون الكيني ويتأهل لنصف نهائى أفريقيا لسيدات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 09 أبريل 2025 03:24 م

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى علي نظيره السجون الكيني بنتيجة 3-1 في ربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى نيجيريا خلال الفترة  من 1 حتى 14 إبريل الجارى ، ليتأهل إلي نصف النهائي .

و استطاع فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التأهل إلي ربع النهائي بالفوز علي بطل نيجيريا بنتيجة 3-0 أمس الثلاثاء ، و تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول ، حيث فاز على نظيره البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-2، في إطار ختام  مواجهاته بالدور التمهيدى و الفوز على سوكوسيم السنغالي في أولى مواجهاته بالبطولة بنتيجة 3-0 قبل الفوز علي بطل الكونغو السبت.

تضم قائمة لاعبات الأهلى كلا من: دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت -آية حمدي الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة -تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي -ندى وليد – نهال جمال.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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