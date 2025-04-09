شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر الأهلي محلياً وأفريقياً بعد تخطي عقبة الهلال السوداني في دوري الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النادي الأهلي لخوض مباريات هامة خلال الفترة المقبلة يأتي في مقدمتها ، مواجهة بيراميدز في الدوري الإسبوع المقبل ثم التحدي الأصعب أمام صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ..ونستعرض في السطور التالية ، أهم المعلومات والإستفسارات الخاصة بإرتباطات الأهلي المقبلة محلياً وأفريقياً.

س: كيف تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

ج:تأهل الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً ثميناً على الهلال السوداني بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل إمام عاشور هدف الأهلي في الدقيقة 80 ليتأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي البطولة القارية بعدما كان قد فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني.

س: ماذا ينتظر الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال؟

ج: يلتقي الأهلي مع صن داونز في نصف نهائي البطولة القارية بعدما تأهل الفريق الجنوب أفريقي على حساب الترجي التونسي.

س: هل بدأ الأهلي التجهيز لمواجهة صن داونز؟

ج: نعم ..فقد قرر النادي مخاطبة الجهات المختصة خلال اليومين المقبلين للحصول على الموافقة الأمنية اللازمة لحضور السعة الكاملة لإستاد القاهرة في مباراة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب الأهلي في حضور السعة الكاملة لإستاد القاهرة أو 50 ألف مُشجع في المباراة المرتقبة التي ستكون الخطوة الأخيرة نحو نهائي دوري أبطال أفريقيا. وكان الأهلي قد حصل على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع في مباراة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت الثلاثاء قبل الماضي بإستاد القاهرة.

س: ماذا عن أهم إرتباطات الأهلي المحلية القادمة؟

ج: أهم إرتباط محلي للأهلي الفترة المقبلة سيكون أمام بيراميدز مساء السبت المقبل في الجولة الثانية للمرحلة النهائية ببطولة الدوري.

س: متى يعود الأهلي من موريتانيا؟

ج: تعود بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، قادمة من موريتانيا على متن طائرة خاصة بعد التأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا على حساب الهلال السودانى..وعادت بعثة الأهلى إلى فندق إقامتها بموريتانيا عقب مباراة الهلال السودانى أمس بناءً على رؤية الجهاز الفنى ورئيس البعثة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، على أن تُغادر البعثة نواكشوط ظهر اليوم لتصل إلى القاهرة فى التاسعة مساءً.