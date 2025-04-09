من التتويج مع الأهلى لكتابة تاريخ..إكرامى يحتفى بصعود بيراميدز لنصف نهائي الأبطال

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احتفل شريف إكرامى حارس مرمى فرق بيراميدز بصعود فريقه إلى نصف نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا على حساب الجيش الملكى، بمجموع مباراتى الذهاب والعودة نتيجة 4 – 3.

وفاز الجيش الملكى على بيراميدز بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما بالمغرب فى إياب الدور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا، ليتأهل الفريق السماوى بمجموع المباراتين للدور نصف النهائى للمرة الأولى فى تاريخه.

ونشر إكرامى صورة عبر صفحته بموقع تبادل الصور انستجرام ، خلال احتفاله مع لاعبى الفريق في غرفة الملابس، و علق عليها قائلا:"

من التتويج مع الأهلي، المدرسة اللي اتعلمت فيها البطولات، لكتابة تاريخ جديد مع بيراميدز بالوصول لنصف نهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه..مشوار طويل وصعب لهدف بيقرب، وكل خطوة ليها معنى وسط مجموعة رجالة قلبها على قلب راجل واحد ، فخور إني جزء من الفريق ده