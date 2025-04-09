شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغادر موريتانيا استعدادًا للعودة إلى القاهرة بعد التأهل لنصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل، مطار نواكشوط الدولي استعداداً لرحلة العودة إلى القاهرة على متن طائرة خاصة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الهلال السوداني.

من المقرر أن تستغرق الرحلة ما يقرب من 8 ساعات ، ويترأس البعثة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً ثميناً على الهلال السوداني بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ، الثلاثاء، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل إمام عاشور هدف الأهلي في الدقيقة 80 ليتأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي البطولة القارية بعدما كان قد فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني .

ويلتقي الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة القارية بعدما تأهل الفريق الجنوب أفريقي على حساب الترجي التونسي.

وضمّت قائمة الأهلي في موريتانيا 23 لاعباً هم:،محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني وعمر كمال عبد الواحد وأكرم توفيق وأشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومصطفى العش ويحيى عطية الله وكريم الدبيس ومروان عطية وأحمد رضا ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية وإمام عاشور وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الله ووسام أبوعلي وجراديشار.