شكرا لقرائتكم خبر عن في غياب زيزو.. الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام ستيلينبوش والان مع تفاصيل الخبر

يدفع البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بالدولى التونسى سيف الدين الجزيرى، فى قيادة هجوم الفريق الأبيض فى مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقى، بربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية بالمباراة المقرر لها اليوم.

ويلتقى الزمالك مع ستيلينبوش في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، باللقاء المقرر قامته بإستاد القاهرة الدولى، و يسعى خلاله الفريق لتحقيق الفوز للصعود لنصف نهائي البطولة الأفريقية.

ويواصل الجزيرى قيادة هجوم الزمالك ، في غياب أحمد مصطفى زيزو، بعد استبعاده من قائمة المباراة، بسبب الأنباء التي انتشرت عن توقيعه للنادى الأهلى، والتصريحات التي خرج بها اللاعب مؤخرا.

كما يغيب عن الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا لعدم الجاهزية من الإصابة التي لحقت به خلال الأيام الماضية في الركبة، وكذلك أحمد الجفالى الذى يواصل التأهيل من إصابته في العضلة الخلفية، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام إنبى بالجولة السابعة عشرة من بطولة الدورى، وتم تشخصيها بمزق في العضلة الخلفية، وكذلك يتغيب حسام أشرف ومحمد السيد لأسباب فنية، ومحمد عبد الشافى وأحمد حمدى لعدم الجاهزية، بخلاف حمزة المثلوثى المصاب بالصليبى.



