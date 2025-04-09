الامارات | استقالة شركة كرة القدم بنادي النصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم باستقالته، اليوم الأربعاء، إلى مجلس إدارة النادي.

وقال نادي النصر في بيان على موقعه الرسمي جاء فيه: "يتقدم مجلس إدارة نادي النصر الرياضي بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، على ما بذلوه من جهود مخلصة في أداي مهام عملهم خلال الفترة عضويتهم في شركة النصر لكرة القدم".

وأضاف البيان: "سيقوم مجلس إدارة النادي بالإشراف المباشر على مهام عمل شركة كرة القدم وذلك لحين تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة من قبل رئيس النادي، سائلين الله التوفيق للجميع لما فيه مصلحة النادي ورفعته".

وتأتي الاستقالة عقب تدهور نتائج الفريق الأول خلال الموسم الحالي حيث يتواجد الفريق في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 27 نقطة وخرج من المنافسة على كل الألقاب المحلية ولكنه نجح في الفوز فقط بكأس السوبر الإماراتي القطري.