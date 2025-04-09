تعليق ناري من "سيد عبدالحفيظ " ..خايف من تكرار تجربة شيكابالا

الشارقة - اميمة ياسر - علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق الأول للنادي الأهلي، على احتمالية انتقال أحمد سيد زيزو للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقرر نادي الزمالك، تجميد اللاعب واستبعاده من قائمة الفريق أمس، بعد كشف توقيعه للنادي الأهلي، حسب مصادر الزمالك.

وقال "عبدالحفيظ"، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "مش عاوز تجربة محمود شيكابالا تتكرر تاني، بمعنى أن شيكابالا ووائل القباني وحسني عبد ربه كانوا موقعين للنادي الأهلي وبعدها تراجعوا عن توقيعهم".

أضاف: "مش هصدق غير لما أشوف زيزو بتيشرت النادي الأهلي، لو هفترض أن فيه توقيع حصل فعلا للاعب مع النادي الأهلي، لكن يرجع تاني ويقول معلش أصل عندي ظروف عاوز عقودي دي أنا مش بقيدها".

أكمل: "أرفض أن النادي الأهلي يرجع العقود مرة أخرى للاعب، لأن العصر تغيير وهناك حقوق لابد من الالتزام بها من جانب اللاعب، النادي الأهلي لم يحصل على أي شيء من مواقفه الجيدة مع الأندية". واختتم تصريحاته: "الأهلي عملها كتير ورجع العقود للاعبين، وأنا لست من أنصار هذا الفعل، ولابد من الالتزام الكامل بالعقود".