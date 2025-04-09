شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل يشكر سفارة مصر في موريتانيا بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة فريق كرة القدم بالنادي في موريتانيا الشكر لمسئولي السفارة المصرية في موريتانيا على الجهد المبذول وكرم الضيافة وحرص مسئوليها على مرافقة بعثة الأهلي منذ اليوم الأول لوصولها، وسعيهم المستمر لتلبية كافة احتياجاتها.

وقال طارق قنديل إن هذا ليس بغريب على الدبلوماسية المصرية التي تساند جميع بعثات الأهلي في مختلف الدول، وتسخر كافة إمكاناتها لتوفير الأجواء التي تحقق النجاحات.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً ثميناً على الهلال السوداني بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ، الثلاثاء، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل إمام عاشور هدف الأهلي في الدقيقة 80 ليتأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي البطولة القارية بعدما كان قد فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني .

ويلتقي الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة القارية بعدما تأهل الفريق الجنوب أفريقي على حساب الترجي التونسي.

وضمّت قائمة الأهلي في موريتانيا 23 لاعباً هم:،محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني وعمر كمال عبد الواحد وأكرم توفيق وأشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومصطفى العش ويحيى عطية الله وكريم الدبيس ومروان عطية وأحمد رضا ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية وإمام عاشور وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الله ووسام أبوعلي وجراديشار.