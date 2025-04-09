شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقى في الكونفدرالية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الزمالك في السادسة مساء اليوم الأربعاء، مواجهة قوية أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقى على استاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات إياب الدور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الإفريقية.



مشوار الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقى فى الكونفدرالية

مشوار الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقى فى الكونفدرالية

تأهل الزمالك لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة، برصيد 14 نقطة بعدما خاض 6 لقاءات، فاز في 4، وتعادل في مبارتين، ولم يخسر في أي مباراة.



مشوار ستيلينبوش

بينما تأهل ستيلينبوش بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، خلف نهضة بركان متصدر المجموعة برصيد 16 نقطة، الذي أنهى دور المجموعات من دون خسارة.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا بالكونفدرالية، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

وتوج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة، أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة فى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.