شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الزمالك أمام أندية جنوب أفريقيا قبل مواجهة ستيلينبوش.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الزمالك في السادسة مساء اليوم الأربعاء، مع ستيلينبوش الجنوب أفريقى على ستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات إياب الدور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الإفريقية.



كشف حساب الزمالك أمام أندية جنوب افريقيا

مواجهات الزمالك مع أندية جنوب أفريقيا

يملك الزمالك سجلاً متوازناً أمام الفرق الجنوب إفريقية، حيث خاض 11 مباراة في مختلف البطولات، حقق الفوز في 5 لقاءات وخسر في مثلها وتعادل في لقاء.

بدأت مواجهات الزمالك أمام أندية جنوب إفريقيا في دوري أبطال إفريقيا عام 1993، عندما التقى كايزر تشيفز في الدور الثاني، وخسر ذهابًا 2-1 قبل أن يحقق الفوز إيابًا 1-0، ليكمل مشواره نحو تحقيق اللقب القاري.

وفي عام 2013، اصطدم الزمالك بأورلاندو بايرتس في دور المجموعات لدوري الأبطال، حيث خسر ذهابًا 4-1 قبل أن يثأر في القاهرة بالفوز 2-1.

ثم كرر انتصاره على الفريق ذاته في الكونفدرالية عام 2015، عندما تفوق ذهابًا 2-1 وإيابًا 4-1.

عام 2016 شهد واحدة من أكثر المواجهات قسوة على الزمالك أمام صن داونز في دوري الأبطال، حيث خسر في دور المجموعات ذهابًا وإيابًا بنتيجتي 2-1 و1-0، قبل أن يصطدم به مجددًا في النهائي، ويتلقى خسارة ثقيلة 3-0 ذهابًا، لم تكفِ العودة بانتصار 1-0 إيابًا لتعويضها، ليخسر اللقب القاري.

مواجهة الزمالك الاخيرة ضد ستيلنبوش كانت الأولى في تاريخ لقاءات الفريقين، وهو اللقاء الذى انتهى بالتعادل السلبى، وسط طموح الفريق الأبيض لتحقيق انتصار يعزز حظوظه في البطولة.