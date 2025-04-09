شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يقود هجوم المصرى أمام سيمبا في إياب ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التونسى أنيس بوجلبان المدير الفني لفريق المصرى، تشكيل فريقه أمام سيمبا التنزانى، في المباراة التي تجمع الفريقين فى الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي يستضيفها ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وجاء تشكيل المصرى أمام سيمبا كالتالى..

حراسة المرمى: محمود جاد.

الدفاع: باهر المحمدى، خالد صبحى، عمرو سعداوى، أحمد عيد.

الوسط: محمد مخلوف، محمود حمادة، يوسف الجوهرى، سامادو، عبد الرحيم دغموم.

الهجوم: صلاح محسن.

البدلاء: محمود حمدى، حسن على، كريم العراقى، محمد هاشم، ميدو جابر، كريم بامبو، حسين فيصل، بابا بادجى، فخر الدين بن يوسف.

وكانت مباراة الذهاب أنتهت بفوز المصري البورسعيدي سيمبا التنزاني بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب "السويس الجديد"