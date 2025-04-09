شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ ترتيبات حضور السعة الكاملة لإستاد القاهرة أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو النادي الأهلي مخاطبة الجهات المختصةخلال اليومين المقبلين للحصول على الموافقة الأمنية اللازمة لحضور السعة الكاملة لإستاد القاهرة في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب الأهلي في حضور السعة الكاملة لإستاد القاهرة أو 50 ألف مُشجع في المباراة المرتقبة التي ستكون الخطوة الأخيرة نحو نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً ثميناً على الهلال السوداني بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ، الثلاثاء، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل إمام عاشور هدف الأهلي في الدقيقة 80 ليتأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي البطولة القارية بعدما كان قد فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني .

ويلتقي الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة القارية بعدما تأهل الفريق الجنوب أفريقي على حساب الترجي التونسي.

وكان الأهيل قد حصل على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع في مباراة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت الثلاثاء قبل الماضي بإستاد القاهرة.