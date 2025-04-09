شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الساعات الأخيرة لـ زيزو فى الزمالك بعد قرار الاستبعاد والان مع تفاصيل الخبر

يغيب أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك عن مواجهة فريقه أمام ستيلينبوش بربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها اليوم، بعد قرار استبعاده من قائمة المباراة بسبب أزمة تجديد اللاعب مع الزمالك، والتى تزامنت مع انتشار أنباء قوية بـ توقيع زيزو للأهلى.

وشهدت الساعات الماضية تواجد زيزو فى نادى الزمالك بعد تصريحاته التى نقلها هانى حتحوت ببرنامج كلام فى المظبوط الذى يذاع عبر أثير أون سبورت إف إم، وبعد البيان الرسمى الذى نشره اللاعب عبر صفحته بموقع إنستجرام وكذلك فيس بوك.

استبعاد زيزو من القائمة وتدريبات فردية.. وميدو ينتظر دون استجابة

وشهدت الساعات الأخيرة بعد تصريحات زيزو، وقبل قرار الاستبعاد تواجد اللاعب في مقر نادى الزمالك لخوض التدريبات مع الفريق، إلا أنه تفاجأ باستبعاده من قائمة المباراة، وكذلك اتخاذ قرار بخوض تدريبات منفردا على خلفية التصريحات التي خرج بها.

وخلال تواجده في التدريب المنفرد عقد معه أيمن عبد العزيز مدرب الفريق جلسة على هامش التدريب، فى صورة حديث جانبى، ثم غادر التدريب، واتجه إلى غرفة الملابس رافضا عقد جلسة مع أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بالنادى، لـ حسم ملف التجديد من عدمه، وانصرف من النادى دون الجلوس مع ميدو، وأخطر أحد اللاعبين أنه لن يحضر تدريب المستبعدين.

ليختفى اللاعب عن الصورة تماما، سواء بالتصريحات أو البيانات، مع تصدر والده التعليق على الوضع الحالي لـ زيزو، والتعقيب على التصريحات التى خرج بها.