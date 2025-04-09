شكرا لقرائتكم خبر عن سيطرة مصرية على هدافى دورى أبطال أفريقيا.. إمام عاشور وإبراهيم عادل يتصدران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتهاء مباريات دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، سيطر اللاعبون المصريون على صدراة الهدافين، حيث يتواجد إمام عاشور لاعب النادى الأهلى وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز فى الصدراة بـ5 أهداف لكل لاعب.

كما يأتى فى المركز الثانى حسين الشحات ووسام أبو على ثنائى الأهلى وفيستون مايلي مهاجم بيراميدز فى المرتبة الثانية برصيد 3 أهداف لكل منهم.

ونجح الأهلى فى التأهل للدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا للمرة الـ21 فى تاريخه والسادسة على التوالى بعدما حقق فوزاً ثميناً على الهلال السودانى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل إمام عاشور هدف الأهلي في الدقيقة 80 ليتأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي البطولة القارية، وكان الأهلي قد فاز بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني في لقاء الذهاب الذي أُقيم الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة.

ويلاقى الأهلي فريق صن داونز فى نصف نهائي البطولة الأفريقية التي يحمل الأهلي لقبها آخر نسختين و12 مرة في تاريحه.

نجح نادي بيراميدز في كتابة فصل جديد في تاريخه الكروي، بعدما تأهل لأول مرة إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم خسارته أمام الجيش الملكي المغربي بنتيجة 2-0 في لقاء الإياب، مستفيدًا من فوزه الكبير في مباراة الذهاب بنتيجة 4-1، ليحسم التأهل بمجموع المباراتين (4-3).

وفاز الجيش الملكى على بيراميدز بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما بالمغرب فى إياب الدور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا، ليتأهل الفريق السماوى بمجموع المباراتين للدور نصف النهائى للمرة الأولى فى تاريخه.