شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على تأجيل مؤتمر الكشف عن رعاة مشروع القرن والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو الأهلى على تأجيل المؤتمر الخاص بالكشف عن رعاة استاد النادى، والذى كان من المُقرر له يوم 24 أبريل الجارى بسبب ارتباطات فريق الكرة الهامة المقبلة، ويأتى فى مقدمتها مواجهة صن داونز الجنوب أفريقى فى دورى أبطال أفريقيا.

إدارة الأهلى كانت قد اتفقت مع شركة القلعة الحمراء المنفذة لمشروع استاد الأهلى على إقامة مؤتمر صحفى كبير يوم 14 أبريل الجارى للكشف عن رعاة استاد الأهلى "مشروع القرن"، لكن خلال الأيام الماضية جرت اتصالات بين مسئولو الأهلي وبين محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء أسفرت فى النهاية عن تأجيل موعد المؤتمر الصحفي لموعد يُحدد لاحقاً.

ويرغب الأهلي في خروج المؤتمر الصحفي الخاص برعاة استاد النادي على أكمل وجه كما حدث في جميع الأحداث الأخيرة الخاصة بمشروع الاستاد، في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها شركة القلعة الحمراء وكان أبرزها في حفل الإعلان عن الاستاد بالأقصر في فبراير الماضي.

وضرب الأهلي موعداً مع صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب أحد يومي 18 أو 19 أبريل الجاري بجنوب أفريقيا، فيما ستقام المباراة العودة أحد يومى 25 أو 26 أبريل بالقاهرة.

وتأهل الأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بالفوز على الهلال السودانى بهدف نظيف في القاهرة الأسبوع الماضي بقاء الذهاب، ثم كرر الفوز بنفس النتيجة في مباراة العود أمس بموريتانيا ، فيما تأهل صن داونز على حساب الترجي التونسي.

وفي وقت سابق أعلنت شركة القلعة الحمراء برنامج "تخليد اسمك على جدران الاستاد"، حيث إن الفرصة متاحة للجميع داخل وخارج مصر والأولوية لأسبقية الحجز.

وكانت شركة القلعة الحمراء قد قامت بتطوير الفكرة التي سبق وطبقتها أندية برشلونة وليفربول وأرسنال ومانشيستر التي خلدت أسماء جماهيرها على جدران الاستادات نظير مقابل مالي، حيث إن القلعة الحمراء أضافت مزايا كتير جدا يتمتع بها المشجع الأهلاوي سنوات طويلة.