تألّق سعودي في صربيا.. ذهبية وبرونزيتان لأبطال التايكوندو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تألّق نجوم التايكوندو السعوديون في بطولة صربيا الدولية 2025 والمصنّفة (G1)، بتحقيقهم نتائج مشرّفة أكّدت الحضور القوي للمملكة في المحافل الرياضية الدولية.

حيث انتزع البطل خالد الشهراني الميدالية الذهبية في وزن (-45) كجم، بعد أداءٍ مميز قاده إلى صدارة المنافسات، فيما حققت البطلة دنيا أبوطالب الميدالية البرونزية في وزن (-53) كجم، مؤكدة استمرار تألقها في الساحة الدولية. كما أضاف البطل نواف حسين برونزية جديدة في وزن (-73) كجم، ليكمل لوحة الإنجاز السعودي في البطولة.

“ويحرص الاتحاد السعودي للتايكوندو، ممثلًا بلجنة المنتخبات، على تعزيز حضور الأبطال والبطلات في مختلف الأوزان والفئات السنية، لتواجد أكثر من بطل وبطلة، واتساع دائرة النجوم من خلال تبني برامج تطويرية شاملة، وتهيئة بيئة تنافسية محفّزة، مع التركيز على تنمية المهارات الفنية والبدنية والنفسية للرياضيين. كما يعمل الاتحاد على تحفيز المدربين وتزويدهم بأحدث الأساليب التدريبية، لضمان بناء جيل متكامل قادر على تمثيل المملكة في المحافل القارية والعالمية بأفضل صورة، والوصول إلى مؤشرات أداء عالية تعكس حجم الجهود المبذولة على أرض الواقع.”