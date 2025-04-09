شكرا لقرائتكم خبر تألّق سعودي في صربيا.. ذهبية وبرونزيتان لأبطال التايكوندو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حيث انتزع البطل خالد الشهراني الميدالية الذهبية في وزن (-45) كجم، بعد أداءٍ مميز قاده إلى صدارة المنافسات، فيما حققت البطلة دنيا أبوطالب الميدالية البرونزية في وزن (-53) كجم، مؤكدة استمرار تألقها في الساحة الدولية. كما أضاف البطل نواف حسين برونزية جديدة في وزن (-73) كجم، ليكمل لوحة الإنجاز السعودي في البطولة.
“ويحرص الاتحاد السعودي للتايكوندو، ممثلًا بلجنة المنتخبات، على تعزيز حضور الأبطال والبطلات في مختلف الأوزان والفئات السنية، لتواجد أكثر من بطل وبطلة، واتساع دائرة النجوم من خلال تبني برامج تطويرية شاملة، وتهيئة بيئة تنافسية محفّزة، مع التركيز على تنمية المهارات الفنية والبدنية والنفسية للرياضيين. كما يعمل الاتحاد على تحفيز المدربين وتزويدهم بأحدث الأساليب التدريبية، لضمان بناء جيل متكامل قادر على تمثيل المملكة في المحافل القارية والعالمية بأفضل صورة، والوصول إلى مؤشرات أداء عالية تعكس حجم الجهود المبذولة على أرض الواقع.”
كانت هذه تفاصيل خبر تألّق سعودي في صربيا.. ذهبية وبرونزيتان لأبطال التايكوندو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.